Brescia, ora conta solo vincere. Maran: "Il Catanzaro? Si può fare"

Rolando Maran affronta senza giri di parole la questione al centro dell’attenzione in questi giorni in casa del Brescia, le condizioni fisiche di Moncini: "Olzer e Adorni si sono allenati con continuità, Moncini ha ripreso con il gruppo solo giovedì. Vedremo nelle prossime ore. In ogni caso, che giochi o meno Moncini, imposteremo la partita in base alle nostre caratteristiche. In questa settimana i ragazzi hanno lavorato in modo incredibile e per questo le sensazioni sono ancora più positive".

Il problema è che questa sera al Ceravolo (fischio d’inizio alle 20.30), le Rondinelle saranno obbligate a vincere per superare il turno preliminare dei play off. Mister Maran accetta la sfida in salita e sottolinea l’obiettivo della sua squadra: "Siamo gli ultimi nella graduatoria dei play off - ammette l’allenatore biancazzurro - Vogliamo però dimostrare di non esserlo. In effetti c’era chi diceva che avremmo fatto fatica a salvarci e invece siamo arrivati fino a qui. Adesso intendiamo goderci questa partita e vogliamo mostrare tutto il nostro valore".

Qualità che lo scorso 23 dicembre hanno già permesso a Bisoli e compagni di violare il campo catanzarese: "Per noi è stata una partita molto importante, una svolta. Non avevamo ancora vinto fuori casa e ci ha dato grande slancio. Detto questo, non conta il fatto che in Campionato siamo riusciti a conquistare quattro punti su sei con il Catanzaro. Ogni partita fa storia a sé. Ovviamente ci auguriamo che finisca come a dicembre, anche perché per noi è l’unico modo per andare in avanti".

Il Brescia ha un’idea precisa su come raggiungere questo traguardo e approdare così in semifinale: "Dobbiamo partire e finire forte - spiega l’allenatore biancazzurro - Non ci sono scelte da fare. Si tratta di una partita unica e non si possono fare calcoli, ma dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo".

Pur mantenendo alta la concentrazione sui suoi giocatori, Maran dedica uno sguardo pure al Catanzaro: "È una squadra molto organizzata. Dovremo stare molto attenti dall’inizio alla fine. Tutto può cambiare in un minuto e noi dobbiamo farci trovare pronti".

Per quel che riguarda la formazione di partenza, il Brescia dovrebbe riuscire a scendere in campo al Ceravolo con quello che si può definire lo schieramento base. Rientrato ormai Adorni, rimarrà in dubbio fino all’ultimo istante Moncini, anche se in casa biancazzurra sono fiduciosi di poter vedere all’opera l’ex spallino. In caso negativo Bjarnason giocherà sulla trequarti al posto di Bianchi, che fungerà da prima punta.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini (Bjarnason). All: Maran.