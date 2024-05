Brescia, Cellino ha deciso: fiducia a Maran per la panchina

Rolando Maran ed il suo staff continueranno a guidare il Brescia fino al 30 giugno 2026.

La notizia, che conferma i desideri dei tifosi biancazzurri e dello stesso presidente Massimo Cellino, è stata ufficializzata nel primo pomeriggio di ieri attraverso una nota diffusa dal Brescia Calcio.

Una decisione, come riporta il comunicato, "che rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto con il raggiungimento dei play off" nella stagione appena conclusa.

Insieme a mister Maran proseguiranno dunque la loro avventura bresciana pure il vice Christian Maraner, i preparatori atletici Andrea Tonelli e Luigi Posenato, l’allenatore dei portieri Massimo Lotti e il match analyst Davide Farina.

Propedeutico alla firma sul prolungamento contrattuale è stato l’incontro di giovedì 23 tra Maran e il presidente Cellino, durante il quale i due si sono confrontati a 360 gradi sugli obiettivi da perseguire e sulle strategie in vista della nuova stagione.

Mercato. In particolare, mentre è vicino il prolungamento fino al giugno 2025 del rapporto con Bjarnason, si sta cercando di individuare un rinforzo per la fascia sinistra (Corrado dalla Ternana?) e si punta a trovare l’accordo col Frosinone per trattenere Borrelli per ritentare la scalata alla Serie A.

Lu.Ma.