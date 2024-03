Bloccarono aereo in pista: scarcerati

Sono stati scarcerati i quattro anarchici, due uomini e due donne, appartenenti alla galassia dei "No Cpr" che si oppone ai Centri di permanenza per il rimpatrio, che lo scorso 20 marzo arrivati da Torino sono stati protagonisti dell’irruzione sul piazzale di Malpensa per bloccare il volo in partenza per il Marocco e impedire il rimpatrio di un immigrato irregolare per il quale era in corso l’esecuzione del provvedimento di espulsione, un marocchino pluripregiudicato, partito invece dallo scalo Bologna. I quattro, arrestati e portati in carcere, sono stati scarcerati. In attesa del processo il giudice del tribunale di Busto Arsizio ha stabilito la misura di prevenzione dell’obbligo di dimora (a Torino, con rientro notturno al domicilio) e dell’obbligo di firma presso le forze dell’ordine. I reati contestati sono resistenza in concorso e interruzione di pubblico servizio, mentre non sarebbe stata accolta l’altra ipotesi di reato, più grave, di attentato alla sicurezza dei trasporti.

R.F.