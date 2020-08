Si chiama “Mangia. Gusta. Ama” la nuova iniziativa di RistorantiBergamo che consentirà a tutti i buongustai di passaggio dalla Bergamasca di regalarsi un padto tipico spendendo 35 euro. Per tutto uil mese di agosto, nei ristoranti del capoluogo e della provincia che aderiscono, si potrà infatti ordinare un menu degustazione a 35 euro.

Dal lago alla montagna, quindi, passando per Bergamo e la sua Città Alta: piatti tipici della tradizione, ricette elaborate all’insegna del gusto saranno presentate in menu promozionali che festeggiano l’estate e il territorio. Un’iniziativa che mostra come il mondo della ristorazione a Bergamo, anche dopo il doloroso lockdown, abbia riaperto e abbia voglia di raccontarsi, sempre all’insegna della sicurezza e dell’attenzione, ma continuando a divulgare la cultura enogastronomica e la storia del territorio. L’iniziativa, aperta a tutti, è partita sabato, e sarà valida fino al 30 settembre. Per scoprire i ristoranti aderenti al progetto e i menu di degustazione che offerti dai locali, così come per prenotare il proprio tavolo, basta collegarsi al sito www.ristorantibergamo.com Seguici sui nostri social Fb e Ig @ristorantibergamo.

R.B.