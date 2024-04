Atletico Castegnato e Breno attese dai play out. Si profila uno spareggio bresciano per la salvezza

BRENO (Brescia)

Atletico Castegnato e Breno, le due bresciane inserite nel girone C di serie D, guardano all’impegno odierno, valido per la trentaduesima giornata, con il duplice intento di trovare la migliore collocazione nella griglia dei play out e cercare di evitare uno sgradito derby fratricida. Anche se, sostanzialmente, la speranza di raggiungere la salvezza diretta è ormai tramontata per entrambe (ma i franciacortini conservano almeno una piccolissima fiammella), l’incontro che inizierà alle 15 riveste lo stesso grande importanza per tutte e due le cugine, che devono trasformare la partita casalinga del pomeriggio in tre punti sonanti.

Ci proverà il Castegnato, che vuole giocare tutte le carte a sua disposizione per fare bottino pieno con il Montecchio, ma è questo lo stesso obiettivo dei camuni, che devono consolidare la propria posizione nella zona-spareggi battendo al Tassara il Monte Prodeco. Da rilevare che le due compagini venete si trovano a metà classifica, affiancate a quota 42, staccate quattro lunghezze dai play off e con un vantaggio di sei punti sui play out. Ben più affamati di punti si presentano nerazzurri e granata, che sono davanti ad una prova senza appello, una sorta di esame di riparazione assolutamente da non fallire per poter guardare a questo sprint finale che deciderà la stagione con la rinnovata fiducia.

Lu.Ma.