Assalto Cremonese per il bulgaro Antov

Visite mediche, test atletici e le prime sgambate al Centro Arvedi hanno aperto la nuova stagione per la Cremonese.

La società al momento è concentrata e attiva sul mercato. Gli arrivi di Vandeputte e Fulignati dal Catanzaro sono solo l’inizio per una squadra determinata a tornare in Serie A. In questo senso si continua a trattare per riportare a Cremona Antov dopo il suo rientro al Monza per fine prestito. Il ritorno di Coda è difficile per via delle numerose pretendenti, quindi i grigiorossi stanno valutando Pedro Mendes dell’Ascoli. Luca Marinoni