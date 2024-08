Assalto al Sassuolo . Stroppa rischia già

La partenza in salita della Cremonese rischia di essere un boomerang pericoloso anche per la situazione di mister Giovanni Stroppa. Il tecnico ex Monza stasera è atteso al big match contro il Sassuolo per ritrovare la strada maestra e far ricredere quei tifosi - accompagnati da diversi rumor anche tra gli addetti ai lavori – che vorrebbero un cambio in panchina. Tre punti in altrettante gare non sono all’altezza di una squadra che continua a definirsi in corsa per la vittoria della Serie B "Competeremo per vincere il campionato e su questo ci metto la mano sul fuoco". A Stroppa, poi, non vengono perdonate alcune dichiarazioni che sembrano essere più scusanti che realistiche rappresentazioni di quanto visto in campo. Il direttore sportivo Simone Giacchetta ha sfruttato l’ultimo giorno di mercato per accorciare la rosa a disposizione - Tsadjout al Frosinone, Falletti al Bari - e trovare un innesto di esperienza per rafforzare il reparto difensivo, Federico Ceccherini (218 presenze in Serie A).

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Bonazzoli, De Luca.

Mariachiara Rossi