Artisti in camice bianco, espongono i medici

Al termine dell’anno in cui Brescia e Bergamo sono state Capitale Italiana della Cultura, l’Ordine dei Medici di Brescia ha organizzato un’esposizione di opere pittoriche realizzate da medici bresciani con una passione per l’arte: dei veri e propri artisti in camice bianco. L’iniziativa, inserita nel calendario degli eventi della Capitale Italiana della Cultura, si rivolge alla cittadinanza, offrendo uno sguardo unico sulla creatività dei professionisti del settore sanitario. "La mostra diventa un’opportunità per mettere in luce la creatività di chi, indossando il camice bianco, ha scelto la missione della cura come professione – spiegano dall’Ordine –. Oltre a esprimere la loro abilità artistica, le opere riflettono anche le esperienze dei medici, affrontando temi cruciali dell’attualità sanitaria come la gestione della pandemia Covid-19, che ha profondamente segnato la provincia bresciana, e la salvaguardia dell’ambiente in relazione alla salute globale". La mostra, che sarà inaugurata venerdì prossimo alle ore 18 presso la sede dell’Ordine in via Lamarmora 167 a Brescia, rimarrà aperta al pubblico gratuitamente durante le festività fino al 14 gennaio.Mi.Pr.