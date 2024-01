Arconatese-Caldiero spareggio promozione

ARCONATE (Milano)

Turno infrasettimanale con piatto forte lo scontro al vertice tra Arconatese e Caldiero. Gli oroblù di mister Giovanni Livieri nell’ultimo turno hanno rifilato un poker in trasferta al Ponte San Pietro e vogliono approfittare del turno casalingo, tra le mura del comunale di Caronno Pertusella, per provare a fare uno sgambetto alla capolista veronese del girone, provando a incidere sul match con la coppia d’attacco ben assortita Quaggio-Ferrandino e una solidità del 3-5-2 collaudato. A Desenzano il Legnano di mister Gianluca Zattarin cerca punti fondamentali dopo la sconfitta interna nell’anticipo di sabato contro la Pro Palazzolo. I lilla dovrebbero riconfermare come assetto tattico il 3-5-2, con Marco Bianchi a comandare il terzetto difensivo e in avanti l’esperienza di Bardelloni per tornare a casa con un risultato positivo e muovere la classifica. Completano il quadro Club Milano-Clivense, Caravaggio-Ponte San Pietro, Casatese-Castellanzese, Folgore Caratese-Brusaporto (a Verano Brianza), Pro Palazzolo-Crema, Tritium-Piacenza, Villa Valle-Real Calepina, Virtus Ciserano Bergamo- Varesina. Punti per la classifica pesanti in palio per chiudere bene il mese e pensare poi a domenica per terminare una settimana sicuramente pesante per i calciatori. Luca Di Falco