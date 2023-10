A sbalzo sullo strapiombo . Apre il Becco della Val Parina

È lungo sedici metri e si protende verso il vuoto. È il “Becco“ opera, che proprio per le sue caratteristiche tecniche è stata chiamata così. Sorge a strapiombo su una falesia verticale alta 150 metri, a un’altitudine di 1.170 metri, regalando una vista amplissima sulla sottostante Val Parina e, di fronte, l’imponente sagoma del monte Ortighera. Gli assessori regionali Massimo Sertori e Paolo Franco, con il sottosegretario Lara Magoni, hanno partecipato ieri all’inaugurazione di quello che è l’ultimo intervento previsto dall’Accordo di programma per il rilancio turistico e socioeconomico del territorio di Dossena.

L’opera è costata 240mila euro, di cui 150.000 finanziati grazie all’Accordo di programma siglato con Regione Lombardia (ente cofinanziatore) e per la parte restante con fondi comunali. I lavori avevano avuto inizio nel mese di ottobre 2022 e sono terminati ufficialmente a settembre 2023. Il “Becco“ con la sua particolare struttura in acciaio rivestita in cortain si protende a strapiombo sulla falesia per 16 metri. La base poggia su un dosso in pietra calcarea. La vista verticale del pendio roccioso è assicurata anche a livello di pavimentazione, realizzata in pannelli grigliati elettrosaldati. Si potrà salire al massimo in trenta persone alla volta, rispettando un preciso codice di comportamento. Il parapetto mantiene la massima trasparenza, in contrasto con l’elemento pieno di supporto. La larghezza del punto panoramico al suo punto più esposto è di 1,20 metri, per consentire a due persone contemporaneamente di ammirare la vista dal punto più esposto, che si candida ad essere luogo di emozioni ma anche di sosta e meditazione. F.D.