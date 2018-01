Milano, 24 gennaio 2018 - Elio e Le Storie Tese sono pronti a concludere la loro carriera, dopo 38 anni di successi. O almeno così affermano. In attesa dell'addio finale, saranno in gara con il brano "Arrivedorci" a Sanremo, il loro quarto e ultimo festival. A dirigere l'orchestra Peppe Vessicchio. Nella serata dedicata ai duetti, invece, la band sarà affiancata dai Neri per Caso.

Il brano dà anche il titolo all'ultimo progetto discografico della band, che uscirà 9 febbraio e conterrà oltre al brano sanremese anche l'inedito "Il circo discutibile" e la registrazione delle hit suonate durante il Concerto d'Addio ad Assago lo scorso 19 dicembre. Dal 20 aprile, con il Tour d'Addio, Elio e le Storie Tese torneranno dal vivo. "Dopo avere preso atto di quanti avrebbero voluto, ma non hanno potuto, raggiungere Milano per partecipare alla festa al Mediolanum Forum, abbiamo accettato la proposta di organizzare un altro giro di concerti 'a scadenza': da consumarsi entro e non oltre il 30 giugno".

Al tour si aggiungono tre nuove date: il 23 aprile torneranno a Milano, il 1 maggio si esibiranno all'Arena di Verona e il 25 maggio saranno in concerto a Conegliano Veneto. Queste tutte le date: il 20 aprile al Pala George di Montichiari , il 21 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 23 aprile al Mediolanum Forum di Milano, il primo maggio all'Arena di Verona, il 3 maggio al Pala Alpitour di Torino, il 5 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, l'8 maggio all'Rds Stadium di Genova, il 10 maggio all'Unipol Arena di Bologna, il 12 maggio al PalaLottomatica di Roma, il 14 maggio al Palapartenope di Napoli, il 17 maggio al Pal'Art Hotel di Acireale, il 19 maggio al Pala Florio di Bari, il 23 maggio all'Rds Stadium di Rimini e il 25 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano.