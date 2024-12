Speleologa intrappolata nella grotta Bueno Fonteno: il drone in volo sul campo base dei soccorsi

Una speleologa è rimasta intrappolata sabato 14 dicembre nell’“Abisso Bueno Fonteno”, sistema di grotte e gallerie sotterranee situato tra il lago d’Iseo e il lago d’Endine, in provincia di Bergamo. Nella mattinata di domenica 15 sono ancora in corso le complesse operazioni per soccorrere e riportare in superficie la donna. Nelle immagini, il campo base dei soccorsi nel centro sportivo di Fonteno visto dal drone e le montagne sul lago d'Iseo (video Samuel Bianchi).