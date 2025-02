Monza, 4 minorenni danno fuoco al dehors del bar “Al Chiosco” con dei petardi

Come indicato immediatamente dalle voci raccolte nel quartiere. La polizia di Stato di Monza ha individuato e deferito all’Autorità giudiziaria i presunti autori dell’incendio doloso al dehors del bar “Al Chiosco”, situato a Monza in via Sant’Andrea, commesso lo scorso 4 gennaio.