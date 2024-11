Mediglia, un'anziana muore nell'incendio del suo appartamento

Nell'appartamento su due piani di via Mazzini 21 era presente anche la figlia di 56 anni, rimasta illesa, che in quei momenti era sotto la doccia. Le fiamme si sono sprigionate all'improvviso in cucina per cause ancora da accertare (video Canali/Ansa).