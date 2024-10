Incidente in A7 nel Pavese, un morto: le immagini dal drone

Il sinistro è avvenuto nel tratto tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, in direzione Sud prima del ponte sul Ticino. I soccorsi di Areu sono scattati in codice rosso per l'allarme di un mezzo ribaltato, con 3 persone coinvolte: una morta sul posto, le altre due trasportate in codice giallo al San Matteo.