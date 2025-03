I vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

Quindici le squadre intervenute anche per contenere e abbassare la nube di fumi e detriti. È stata anche monitorata l'area con il personale del nucleo Nbcr. Non risultano persone coinvolte. Al momento sul posto, insieme ai carabinieri, ci sono ancora due mezzi dei vigili del fuoco per monitorare l'area