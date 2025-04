Garlasco, avvocato Tizzoni su Dna: "Vediamo se avrà ragione la procura di Pavia o tutti i magistrati che hanno condannato Stasi"

A Pavia si celebra l'udienza per il conferimento dell'incarico per il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco nelle nuove indagini su Andrea Sempio, amico di famiglia dei Poggi, oggi sotto la lente di ingrandimento per presunte tracce del suo Dna sul corpo della giovane Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco nell'agosto del 2007.