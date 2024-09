Formula 1, presentazione del Gran Premio di Monza

Il rinnovato Autodromo di Monza scalda i motori per il weekend del Gran Premio d'Italia, in programma dal 30 agosto all'1 settembre: si tratta della sedicesima prova su 24 del Mondiale 2024. Il Tempio della Velocità punta al rinnovo del contratto con Formula 1 in scadenza 2025 e a un ruolo da protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina