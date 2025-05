Millano, il detenuto evaso si è suicidato: il video

Emanuele De Maria si è lanciato dalle terrazze del Duomo di Milan. L’uomo non aveva con sé i documenti, ma i tatuaggi sul suo corpo non sembrano lasciare dubbi. Venerdì sera non era rientrato nella casa circondariale di Bollate e dopo l’accoltellamento di un collega, sabato mattina, era sparito nel nulla