Auto prende contromano sulla Cassanese a Milano: il video choc dell’incidente sfiorato

Milano – Poteva finire in tragedia. Nella notte tra sabato e domenica un’auto ha percorso in contromano un lungo tratto della strada Provinciale 103 “Cassanese” che collega Milano alla Tangenziale Est, incrociando diverse altre macchine e mezzi pesanti senza, per fortuna, scontrarsi. Tutto è stato ripreso in un video dal passeggero di un’auto che viaggiava sull’altra carreggiata.