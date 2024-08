Volontari da tutto il mondo nel Parco Campo dei Fiori: "È amore per l’ambiente"

Sono arrivati da Messico, Cina, Germania, Turchia, Spagna, Belgio e Francia i dodici giovani che partecipano alla 12ª edizione del campo di volontariato internazionale organizzato da Legambiente Varese e dal Parco regionale Campo dei Fiori, in collaborazione con il Comune di Cunardo. Proprio qui sono ospitati, alla Baita del Fondista, che sarà la loro casa fino al 19 agosto. Due settimane in cui si occuperanno di ripristinare una parte del territorio del parco, in sinergia con l’ente con sede a Brinzio e le sue Gev, in particolare la squadra della sentieristica. Il gruppo si occuperà del recupero di un tratto della Linea Cadorna lungo il sentiero Furia, tra Cunardo e Masciago Primo.

"I campi di volontariato – commenta Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese – sono fondamentali per realizzare progetti concreti in favore dell’ambiente, ma anche occasioni di mettere in contatto persone, in maggioranza giovani, che arrivando da diverse parti del mondo condividono un progetto comune e lasciano un impatto positivo nel territorio che li accoglie".

Immancabile la tappa dedicata alla sistemazione del Centro Parco Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese, dove sabato 17 si terrà “Campo dei Fiori siamo noi“, progetto di volontariato ambientale aperto a tutti: scuole, cittadini e aziende. "La presenza e il contributo di volontari da tutto il mondo nel Parco è un momento speciale di condivisione di principi di collaborazione e di amore per l’ambiente", osserva il presidente del parco Giuseppe Barra. Durante il soggiorno i ragazzi potranno scoprire le bellezze del territorio.

Lorenzo Crespi