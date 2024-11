Un futuro nel mondo delle imprese. Gli studenti interrogano i grandi

Una formula nuova per il Pmi Day Varese 2024, il progetto di orientamento allo studio sostenuto da Confindustria Varese. L’obiettivo è quello di fa conoscere ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, sia tecniche sia relazionali, sono necessarie per entrare a far parte del mondo del lavoro.

"Il valore di questo progetto sta nello stimolare giovanissimi studenti a scoprire e valorizzare i propri talenti e le proprie passioni – ha affermato Andrea Bonfanti, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese -. Anche quest’anno, proviamo a farlo offrendo agli studenti e alle studentesse alcuni momenti di riflessione e conoscenza affinché possano sentirsi ancora più liberi e consapevoli di scegliere quale percorso superiore intraprendere dopo le scuole medie. Una decisione non facile che è, inevitabilmente, un primo passo verso la costruzione del proprio futuro, anche professionale. Per questo, come ogni anno, apriremo le porte delle nostre imprese a decine di classi e a migliaia di giovani.

E, allo stesso tempo, li coinvolgeremo in un esperimento innovativo di confronto aperto con il mondo degli adulti. Con un obiettivo: far emergere vocazioni, attitudini e pensieri sul mondo del lavoro. Come imprenditori vogliamo essere i primi a metterci in gioco".

Dal 22 al 28 novembre le iniziative coinvolgiranno, attraverso giochi performativi, giovanissimi studenti, imprenditori e imprenditrici, esponenti del mondo accademico e culturale e campioni sportivi. Confindustria Varese dunque organizzerà le cinque giornate in luoghi significativi della provincia. I ragazzi e si sfideranno in una “competizione”, della durata di un’ora circa, chiamata “Pianeti”, pensata e organizzata dall’Associazione varesina Karakorum. Come ogni anno il Pmi Day si concretizzerà anche nelle visite aziendali che permetteranno agli studenti, da qui al 31 gennaio 2025, di andare alla scoperta dell’industria manifatturiera varesina.

Saranno un migliaio gli studenti coinvolti per un totale di 112 classi provenienti da 38 diversi Istituti comprensivi (57 classi), della provincia. Una sessantina, invece, le aziende varesine che apriranno le porte dei loro stabilimenti e dei loro reparti. Parallelamente al progetto, agli studenti verrà chiesto di realizzare un breve video sul tema del “Costruire”. Un lavoro di gruppo della classe (o lavoro di gruppo interclasse), nel quale i giovani dovranno cercare di far emergere il tema dell’imprenditorialità e del saper fare impresa. Gli studenti potranno raccontare un’azienda, un prodotto o una professione. Il video dovrà rappresentare il punto di vista dei ragazzi sul loro futuro lavorativo.