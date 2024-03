Ultimato il ciclo di piantumazioni: 520 nuovi alberi

Con l’avvento della primavera si è completato un primo ciclo di piantumazioni durato un paio d’anni che ha visto Nerviano arricchirsi di oltre 520 nuove essenze. "L’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’Ambiente Sergio Parini - ha fatto propria la convinzione che gli alberi e le aree verdi urbane nel loro complesso sono importanti per molteplici funzioni, infatti mentre sino a pochi decenni orsono la funzione principale richiesta dal verde pubblico era di tipo estetico-paesaggistico, oggi le infrastrutture verdi in ambito urbano offrono dei servizi ecosistemici essenziali per la qualità della vita oltre che alla produzione di ossigeno: fissano l’anidride carbonica, proteggono il suolo, filtrano l’acqua e l’aria, producono effetti sulla regolazione climatica e riducono gli impatti acustici".

Purtroppo a causa di situazioni meteorologiche estreme fra il 2021 e il 2023 il patrimonio arboreo nervianese è stato colpito da diversi episodi, che uniti a periodi di elevata siccità - come l’estate del 2022 - hanno messo in grave sofferenza o compromesso piante giovani e non. Da tempo non si provvedeva ad una piantumazione programmata e in diverse aree risultavano evidenti le piante mancanti, infatti le essenze poste a dimora ora sul territorio sono anche effetto delle sostituzioni eseguite per la fine del ciclo vitale o la pericolosità di alcuni esemplari, oltre alla realizzazione di nuovi spazi verdi. "Con le nuove collocazioni - prosegue l’assessore - si è provveduto al ripristino e all’implementazione di alcune alberate stradali - come in via Canova, viale Giovanni XXIII, Viale Villoresi, Via Roma e via Bergamina - al mantenimento della dotazione arborea nei parchi e alla collocazione di essenze in aree sguarnite o impoverite". Ch.S.