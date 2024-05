Trecento firme contro l’antenna

Trecento firme per lo stop della nuova stazione radiobase in via Venezia. L’hanno presentata nelle ultime ore i residenti della Cassina Ferrara preoccupati per le ricadute dell’intervento, "un’opera considerata gravemente pregiudizievole" a poca distanza da un asilo e all’ingresso del Parco Lura, con un forte impatto paesaggistico. "Non siamo stati preventivamente informati dell’installazione di tale antenna e ciò nonostante, quali cittadini residenti in loco, avevamo un interesse ad interloquire in fase di procedimento autorizzativo – spiegano nella missiva - l’installazione è stata autorizzata su terreno privato, La missiva è stata indirizzata al sindaco Augusto Airoldi, ad Arpa Lombardia dipartimento di Varese ed Ats Insubria.

Sara Giudici