Tranciato un tubo del gas. Evacuate due palazzine

Sono state evacuate ieri pomeriggio due palazine e alcune case di via Verdi a causa della rottura di una conduttura del gas. Un errore probabilmente avvenuto a seguito dei lavori di scavo, che gli operai stanno effettuando per la posa della fibra ottica nella zona. Quasi tutti i residenti sono stati ospitati da parenti. Sul posto, oltre a pompieri, vigili del fuoco e protezione civile, è intervenuto anche il sindaco Alessandro Ferrazzi. "Per chi non sapeva dove andare il Comune ha provveduto a una sistemazione di emergenza nel centro anziani di via Dante, nell’attesa di monitorare la situazione".