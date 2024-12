Tragedia alla stazione: donna travolta sui binari. Circolazione treni in tilt

Una donna di 31 anni è morta dopo essere stata travolta da un convoglio in transito alla stazione di Vedano Olona: il drammatico episodio, avvenuto sotto gli occhi di alcuni testimoni in quel momento presenti in stazione, è accaduto ieri pomeriggio, all’altezza del secondo binario della stazione. L’unica ipotesi sul tavolo, sostenuta anche dalla prime testimonianze raccolte, è che si sia trattato di un atto volontario: la donna è morta sul colpo. A causa di quanto accaduto e dei successivi, indispensabili rilievi la circolazione sulla linea è stata a lungo sospesa tra le stazioni di Tradate e Malnate, con numerose ripercussioni sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano. Trenord ha anche istituito un servizio bus sostitutivo per quanti si sono trovati bloccati nelle due stazioni interessate dall’interruzione. P.G.