Suggestioni in musica di sera, sono “ Storie di cortile”

C’è anche Varese tra le sedi dell’edizione 2024 di “Storie di cortile”, festival musicale che tocca diversi centri della Lombardia per portare musica e racconti in luoghi insoliti come corti, cascine, case di ringhiera e parchi. Sono due gli appuntamenti previsti in città, dopo il successo della tappa dello scorso anno con Scarlet Rivera, violinista di Bob Dylan. "Un festival - commenta l’assessore alla cultura Enzo Laforgia - che porta la musica nei luoghi che rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere spazi che da sempre svolgono un ruolo culturale e sociale".

Si parte domani alle 21 al Castello di Masnago con la band toscana "Musica da Ripostiglio". Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. Un gruppo nato dal ventennale sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni. Una singolare proposta musicale che spazia tra canzoni originali e classici italiani, in un’atmosfera retrò, in cui lo swing dei primi anni del ‘900 si tinge di influenze gitane. Il 3 luglio alle 21 in piazza Canonica l’appuntamento è con The queen of Nashville Eileen Rose band.

Eileen Rose è un’artista eclettica, originaria di Boston, ma è la città di Nashville che più ha influenzato la sua musicalità. Negli anni ha saputo miscelare sapientemente rock, pop, blues, folk, gospel, rockabilly e country per approdare a un suono molto personale e caratterizzato dalla sua voce possente. È stata salutata dalla critica come la nuova Patti Smith e ha diviso il palco con nomi come Glen Matlock dei Sex Pistols e Ryan Adams.

