Stroncata da infarto. Cordoglio social:: "Grazie, sindaco"

"Una bella persona", "Non ho parole …. una notizia inaspettata", "Un dolore che toglie il fiato". I cittadini scrivono così sui social in merito alla morte del sindaco Mirella Cerini, 50 anni, avvenuta il 25 Aprile. Sulla pagina Fb del Comune di Castellanza sono una quindicina i messaggi, e al netto di chi tira in ballo "il trattamento genico anticovid", sono tutti affettuosi. Un post lo scrive anche Vittorio Vitale, presidente del Lions Club Valle Olona: "Non dimenticheremo mai il suo spirito gentile. Se n’è andata Mirella, sempre disponibile con tutti noi, si caratterizzava per l’impegno e la passione per la comunità castellanzese ed era di esempio per la sua proattività sia come sindaco che come Lions. Profondamente addolorato porgo insieme a tutti i nostri soci Lions le nostre più sentite condoglianze ai familiari tutti".

Un altro cittadino invece ricorda: "Cara Mirella, hai fatto tanto per la nostra città riposa in pace ovunque ti trovi, le più sentite condoglianze alla famiglia". Sulla pagina Fb “Sei di Castellanza se” i commenti salgono a una novantina, e qui leggiamo: "Buon viaggio ad una persona speciale che ha profuso un grande impegno per il nostro territorio. Ci mancherà il tuo sorriso, ci mancherai Mirella". Anche la Comunità pastorale dei santi Giulio e Bernardo pubblica nel sito un ricordo del sindaco. Scrivono il parroco, don Gianni Giudici, la diaconia e i consigli pastorali, gli oratori e la Caritas cittadina: "Viviamo con grande partecipazione il dolore per l’improvvisa morte del sindaco Mirella Cerini. La preghiera, innanzitutto, e la riconoscenza per la sua attenzione e partecipazione ai momenti significativi della vita della comunità pastorale, come quelli della comunità civile, siano l’espressione che nasce dalla nostra fede e dall’umanità che ci deve contraddistinguere in un momento così particolare della vita cittadina".

Dolore per la tragica scomparsa viene espresso anche dalla Usd Castellanzese 1921, Associazione sportiva dilettantistica. Il presidente Alberto Affetti la ricorda così: "Avevo un buon rapporto personale con Mirella, di simpatia, di stima e di amicizia che si era consolidato nel corso degli anni grazie ai risultati che la Castellanzese ha conseguito anche sotto la sua amministrazione. Mirella inizia la sua carriera politica nel 2016 e proprio in quell’anno noi vinciamo il Campionato di promozione". Per la partita odierna con la Clivense, la società neroverde ha fatto richiesta alla Federazione di osservare un minuto di silenzio e di giocare con il lutto al braccio.

Silvia Vignati