Spaccio in piazza della Repubblica: denunciati due stranieri

Varese, 17 giugno – L’atteggiamento dei due uomini notati di sera in piazza della Repubblica a Varese, un tunisino di 33 anni e un marocchino di 43 anni, non ha lasciato dubbi agli agenti della Volante: si preparavano a cedere dosi di droga.

I poliziotti si sono avvicinati e li hanno sottoposti a un controllo che ha portato al rinvenimento di un sacchetto contenente 12,1 grammi di hashish, suddivisa in dosi, in possesso del cittadino marocchino. L’altro straniero è stato trovato in possesso della somma di 25 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. I due uomini sono stati condotti in questura e denunciati, in concorso, con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso degli accertamenti condotti negli uffici di piazza Libertà, è emerso a carico del trentatreenne tunisino un ordine di carcerazione: lo straniero deve scontare una pena definitiva di 5 mesi e 8 giorni di reclusione, emessa a seguito di precedenti violazioni della normativa sugli stranieri. È stato quindi accompagnato nella Casa Circondariale di Varese.