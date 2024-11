Sorpresa per i bambini. Arriva Babbo Natale

L’avvio delle iniziative natalizie con l’accensione delle luminarie e la sfilata di Babbo Natale è stata un successo. Sabato l’affluenza record: 12.209 presenze. "Ancora una volta - rimarca il presidente di Confcommercio Uniascom Busto Arsizio e Medio Olona, Rudy Collini - abbiamo avuto la dimostrazione di come le iniziative di qualità siano capaci di unire la comunità e promuovere il commercio locale". E domenica per la gioia dei bambini torna Babbo Natale in via Milano dove è stata allestita la casetta. Potranno scattare foto con lui e consegnare le letterine. E da domani un’altra sorpresa: in piazza Vittorio Emanuele II sarà possibile effettuare, grazie alla magia di un’installazione natalizia, un viaggio virtuale a Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale. Ros. Fo.