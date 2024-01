S’avvicina la riqualificazione della sede del Comune. Approvato il progetto per Villa Litta Modignani

Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Villa Litta Modignani, oggi sede del comune. Il costo complessivo dell’intero intervento sarà di 240.980 euro, di cui 40.980 per l’acquisto degli arredi e gli altri 200mila per i lavori di riqualificazione e restauro della storica dimora con la spesa finanziata tramite fondi provenienti dal bilancio comunale 2023/2025. L’intervento di riqualifica della villa storica si inserisce in un programma di recupero complessivo dei luoghi di interesse culturale in disuso o in stato di degrado, iniziato anni fa con il restauro del Lazzaretto e il rifacimento dell’antica pavimentazione del sagrato della chiesa parrocchiale di San Cristoforo. Verrà avviato il restauro della recinzione perimetrale antistante l’edificio, oltre alla messa in sicurezza dei manufatti presenti nelle aree limitrofe ed il restauro delle persiane della villa.