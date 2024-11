Saronno, furto al Santuario: rubati calici in oro e le corone delle statue

Saronno (Varese), 28 novembre 2024 – La scorsa notte ignoti hanno compiuto un furto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, simbolo religioso e storico della città di Saronno.

I malviventi, dopo aver scassinato una porta laterale, si sono introdotti nella sacrestia, dove hanno sottratto preziosi calici d’oro e le corone delle statue della Madonna e di Gesù Bambino. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando il furto è stato denunciato e sono state avviate le indagini.

I carabinieri della Compagnia di Saronno stanno conducendo i rilievi e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto. Il furto rappresenta un duro colpo per la comunità saronnese, che vede il Santuario non solo come un luogo di culto, ma anche come un patrimonio artistico e spirituale della città.