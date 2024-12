Restano incastrati tra le lamiere: quattro feriti, uno è grave

OLGINATE (Lecco)

Quattro giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere. L’incidente si è verificato verso le 2,30 a Olginate in via Mario Redaelli. I quattro hanno tra i 21 e i 32 anni e viaggiavano a bordo di due auto diverse. Dai primi accertamenti sembra siano rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Per soccorrerli è stato necessario pure l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per estrarre i quattro dagli abitacoli delle vetture: hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori pneumatici, per aprire un varco da cui liberarli. I giovani sono stati poi stabilizzati e trasferiti d’urgenza in ospedale: tre a Lecco e il più grave invece al Circolo di Varese, dove è stato trasportato con l’eliambulanza.

A Brescia il conducente di una Alfa Romeo ha imboccato l’autostrada A4 contromano, all’altezza del casello di Brescia Centro, causando lo scontro frontale con una Tesla. La seconda auto non ha potuto evitare il veicolo che viaggiava in senso opposto al suo - e vietato - su una strada a scorrimento veloce e a pedaggio. Il bilancio è di un ferito grave, che è stato portato in codice rosso alla clinica Poliambulanza di Brescia.

Sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza ieri alle 8,30 un motociclista ha perso il controllo e un’ora dopo un’automobile si è ribaltata, con disagi alla circolazione: sono rimasti feriti non in modo grave due ragazzi di 19 anni e uno di venti.