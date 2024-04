Rapina in villa a Induno Olona, la notte da incubo di una coppia di anziani in balìa dei banditi

Induno Olona (Varese) – Interminabili minuti di terrore quelli vissuti da una coppia di anziani a Induno Olona, in balia di malviventi entrati nella loro abitazione per compiere un furto. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, indagini sono state avviate dai carabinieri di Varese che hanno raccolto la testimonianza della coppia, sotto shock per l’esperienza vissuta e altri elementi utili per individuare i responsabili del colpo poi degenerato in rapina con le minacce e gli strattoni ai due anziani. Secondo quanto ricostruito i malviventi, due uomini, sarebbero entrati nella villetta a notte fonda, obiettivo compiere velocemente la razzia, dai primi riscontri non certo un colpo preparato da professionisti, ma più probabile da sbandati, mentre i proprietari dormivano.

Probabilmente un rumore di troppo ha svegliato i padroni di casa che si sono trovati davanti agli occhi i ladri, pare con il volto coperto. I malviventi hanno reagito con violenza, minacciandoli e strattonandoli. Quindi dopo aver arraffato alcuni oggetti trovati in casa si sono dati alla fuga. Ancora da valutare il bottino. Per la coppia sono stati minuti vissuti con il cuore in gola, senza poter gridare e cercare aiuto in attesa che i malviventi si allontanassero. Ieri sono continuate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Varese.

Nella notte tra domenica e lunedì invece ad essere preso di mira dai malviventi è stato un ristorante–pizzeria nel quartiere Biumo Inferiore a Varese. La spaccata ha mandato in frantumi i vetri del locale ma il colpo non è riuscito grazie alla prontezza dei titolari che, svegliati dal forte rumore, si sono affacciati e hanno dato l’allarme chiamando il 112, sul posto è arrivata la Volante della Polizia, in fuga due uomini. Tanta amarezza nelle parole dei titolari dell’attività, "è la seconda volta nel giro di pochi mesi che tentano di entrare per rubare, la situazione è insostenibile". E cresce l’allarme tra i commercianti della zona.