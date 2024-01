Ranco, anziano di 78 anni trovato morto in casa

Ranco (Varese), 3 gennaio 2024 – Dopo l’anziano pensionato trovato morto nella sua abitazione in provincia di Lecco, anche a Ranco, in provincia di Varese, si è consumata la medesima tragedia. Un anziano di 78 anni è stato trovato morto in casa dopo che i famigliari avevano più volte tentato di contattarlo.

Varie telefonate senza risposta sono bastate a preoccupare i parenti che hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, insieme ai mezzi del 118 e ai Vigili del fuoco. Una volta entrati in casa, la macabra scoperta del cadavere. Per l’anziano, probabilmente colto da un malore, non c’è stato più nulla da fare.

Sono comunque stati avviati accertamenti per fare chiarezza sulle cause della morte.