"Raccolta differenziata anche per gli ambulanti del mercato"

Il contratto affidato a Aemme linea ambiente entrerà in vigore al più tardi l’1 maggio 2024: nel corso dell’anno tutti i servizi aggiuntivi entreranno a regime ad eccezione della raccolta porta a porta del verde che diventerà realtà nel 2025. Nel 2024, grazie a 725mila euro di risorse a valere sul Pnrr ottenuti da Ala, in tutta la città saranno posizionati 25 cestini intelligenti e tre isole ecologiche per tipologie di rifiuti da conferire nella piattaforma di via Novara (piccoli elettrodomestici, olio da cucina). L’ubicazione delle isole è ancora da definire. "Voglio sottolineare anche una misura coerente con la nostra politica ambientale – ha detto l’assessore Marco Bianchi (nella foto) a proposito dei servizi aggiunti –: in una città dove l’introduzione della raccolta puntuale sta dando ottimi risultati in termini di aumento della frazione differenziata, è doveroso introdurre la differenziazione dei rifiuti nel mercato; una scelta che si inserisce a pieno diritto nel suo percorso di riqualificazione che ha preso il via con la riapertura del parcheggio di via Castello".P.G.