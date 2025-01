Raccolta benefica per i senzatetto

Si intitola “Riempile di Amore“ il nuovo progetto dell’associazione nazionale carabinieri, guidata dal presidente Roberto Leonardi. La prima iniziativa dell’anno consiste in una raccolta benefica a favore dei senzatetto della città, che ritorna con la sua seconda edizione. Anc invita i varesini a partecipare "riempiendo di amore" 40 scatole di scarpe, che saranno donate alle persone bisognose.

Si può contribuire, donando maglieria e intimo, spazzolini e dentifrici, rasoi monouso, fazzoletti di carta o anche un biglietto con un pensiero gentile. La raccolta delle scatole regalo avverrà da domani al 4 febbraio nella sede di via Romagnosi il lunedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. La consegna, da parte della famiglia Alfano in nome del compianto Luca, avverrà il 16 febbraio alla Casa Arca Il Viandante in via Tonale. L.C.