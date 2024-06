Progetto Green School. Docenti e studenti amici dell’ambiente

Numeri importanti per il progetto Green School, che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado per la diffusione di buone pratiche a favore dell’ambiente. Nell’anno scolastico che si sta per concludere sono stati 141 gli istituti della provincia di Varese coinvolti: 34 scuole dell’infanzia, 48 elementari, 35 medie e 24 superiori; 127 scuole hanno ottenuto la certificazione. Più di 25mila gli alunni e oltre 2.500 gli insegnanti che hanno partecipato alle attività. Si sono svolti anche corsi di formazione online per gli insegnanti, con quasi 800 partecipanti. Numeri che il presidente della provincia di Varese, Marco Magrini, ha commentato con soddisfazione. "È un risultato incredibile: è una provincia viva grazie alle scuole, alle famiglie e agli insegnanti. Stiamo dando messaggi molto positivi per la tutela del territorio, dell’ambiente, dell’acqua e dei rifiuti". La festa della sostenibilità che si è tenuta ieri alle Ville Ponti di Varese ha costituito il momento conclusivo del progetto, con la consegna dei premi agli studenti che si sono maggiormente impegnati sul tema. Tra le altre attività della giornata spettacoli teatrali, escape room e una caccia al tesoro.

Lorenzo Crespi