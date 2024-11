Porte aperte alla Cooperativa che difende i bimbi maltrattati

BUSTO ARSIZIO (Varese)

In occasione della Settimana Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Cooperativa Davide Onlus propone un evento speciale: “Davide Porte Aperte“. L’appuntamento, oggi e domani dalle 14.30 alle 19.30 in via Guglielmo Marconi a Busto Arsizio, rappresenta anche un momento di festa per i 25 anni di attività dedicati a bambini e famiglie in difficoltà. È un lungo cammino quello della cooperativa che ha svolto e continua a svolgere un ruolo molto importante favorendo percorsi di recupero e crescita.

La “due giorni“ nella sede di via Marconi è dunque opportunità di esplorare gli spazi, conoscere i professionisti che ogni giorno lavorano con passione e informarsi sui servizi rivolti a bambini, adolescenti e famiglie. "Vogliamo aprire le porte della nostra cooperativa per far conoscere il nostro lavoro e le opportunità che offriamo al territorio a chi ancora non ci conosce – afferma l’avvocato Elisabetta Marca, presidente di Davide Onlus – Questa è anche l’occasione per celebrare 25 anni di storie, successi e impegno verso gli altri". Due giorni all’insegna della convivialità, del confronto e della condivisione di idee, quindi l’invito ai cittadini a partecipare.

La Cooperativa Davide Onlus è stata fondata nel 1999 da dieci soci con un obiettivo importante, intervenire sui traumi da maltrattamento e abuso infantile, offrendo sostegno e competenze specialistiche a bambini, adolescenti e famiglie, mettendo a disposizione nei momenti di sofferenza competenze e abilità specialistiche di accoglienza, accompagnamento, supporto e cura. Sabato i professionisti della Cooperativa hanno offerto consulenze pedagogiche nell’iniziativa “Educhiamo in città“.

Rosella Formenti