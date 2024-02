Pericolo sociale. Daspo per 3 anni

CASTANO PRIMO (Milano)

Non potrà mettere piede a Turbigo e Castano Primo per i prossimi tre anni. Scatta il daspo urbano per un pregiudicato classe 2002, ritenuto dalla polizia locale un pericolo a livello sociale. Il provvedimento è stato emesso le scorse ore dal Questore della Provincia di Milano a carico di un soggetto italiano, F.M. classe 2002. L’uomo non potrà mettere piede a Turbigo e Castano Primo per tre anni. "È sempre alta l’attenzione da parte del nostro comando di Polizia Locale per una città che sia ogni giorno più sicura – commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello –. E anche questa misura di prevenzione, richiesta appunto dall’ufficio di piazza Mazzini, è l’ennesimo tassello della già importante attività che il comandante e gli agenti svolgono". Ch.S.