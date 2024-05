Perde il controllo della moto a Lecco. Per guarire gli serviranno tre mesi Grave incidente sul Terzo Ponte Alessandro Manzoni: motociclista di 31 anni ricoverato in ospedale con prognosi di almeno 90 giorni. Incidente in carreggiata Nord, soccorso da sanitari e volontari, riporta diversi traumi e fratture.