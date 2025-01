Pc, smartphone e tablet: "L’usato non buttatelo via. Gli ridarò nuova vita"

Le feste sono finite, i regali sotto l’albero sono stati aperti, molti sono doni “elettronici”, dispositivi informatici, pc, tablet, smartphone, gli ultimi modelli che inevitabilmente avviano allo smaltimento quelli vecchi, sebbene funzionanti. Ma ecco l’appello di Massimiliano De Cinque, il “digital sherpa” di Olgiate Olona che come volontario recupera e rigenera con l’aiuto di un gruppo di collaboratori dispositivi destinati alla discarica per farne dono a chi ne ha bisogno: famiglie, scuole, associazioni.

"Non gettateli - dice - quegli apparecchi che a voi sembrano obsoleti perché ne avete ricevuti di nuovi possono invece essere un dono prezioso e utile per tante famiglie con bambini e ragazzi che vanno a scuola ma non sono in condizioni economiche per acquistarli". Un piccolo gesto, dunque: "Che non costa nulla. Anziché portare allo smaltimento pc, smartphone, tablet di cui volete disfarvi, prendete la strada della solidarietà e non quella della discarica, consegnateli a me, avranno una nuova vita e saranno utili a tante persone che non possono permettersi questi strumenti". Metterli a disposizione di De Cinque e degli altri volontari suoi collaboratori vuol dire anche contribuire a contrastare lo spreco e ad abbattere la produzione di rifiuti elettronici, che ha un impatto devastante sull’ambiente. Un’attività preziosa, quella del digital sherpa olgiatese, un numero ne fa comprendere il valore: nel 2024 sono stati 400 i dispositivi rigenerati e donati, aiutando famiglie e anche persone in difficoltà a cui proprio quel dono ha dato una speranza diventando lo strumento per ricollocarsi nel mondo del lavoro.

"Anche durante le festività - continua De Cinque - ho ricevuto diverse richieste dalle famiglie, alcune delle quali non hanno potuto regalare nulla a Natale ai loro figli. Questo mi ha fatto riflettere su quanto possiamo fare la differenza con piccoli gesti di solidarietà, la conferma che con il mio progetto il materiale che mi donate si trasforma in opportunità per chi ne ha più bisogno e la necessità è sempre alta. Per questo rilancio l’appello, se avete dispositivi elettronici che non utilizzate più, considerate la possibilità di donarli, insieme possiamo rendere il 2025 un anno migliore per molte famiglie".