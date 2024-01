Oggi lutto cittadino, si dà l’ultimo saluto a Nicolò Sposaro

Oggi sarà lutto cittadino a Nosate in occasione dei funerali di Nicolò Sposaro, il 22enne morto in un incidente stradale il 27 dicembre. Le celebrazioni si terranno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del piccolo paese del Castanese, in provincia di Milano. Fuori dalla Chiesa parrocchiale, nel piazzale antistante, ci saranno almeno 400 tifosi della curva dell’Inter. Il motivo è semplice: Nicolò era infatti un grande appassionato di calcio e un tifoso interista sempre presente in Curva Nord. Faceva parte del gruppo Brigata 1908 ed i suoi amici dello stadio gli daranno l’ultimo saluto in presenza. Nicolò era alla guida della sua auto quando si è scontrato contro un guard rail e ha perso la vita nella notte del 27 dicembre scorso alle 2.10 sulla strada statale 36 direzione Malpensa all’uscita di Buscate nord. Nell’auto era presente anche un suo amico di 19 anni di Boffalora Ticino che è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Era presente anche una terza persona che non ha avuto conseguenze dallo schianto. "Siamo vicini alla famiglia di Nicolò in questo momento di dolore inimmaginabile - ha detto il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo -. Una famiglia conosciuta e perbene. Nicolò lo incontravo spesso mentre andava a lavorare. Quello che è accaduto è una tragedia per tutta la nostra comunità. Non riusciamo nemmeno ad immaginare cosa possa provare la famiglia in questo momento. Ma una cosa è certa: di qualunque cosa abbiano bisogno i genitori e la sorella l’intero paese è a loro disposizione. I nostri pensieri vanno anche all’amico di Nicolò ricoverato a soli 19 anni in gravi condizioni. Tutte le nostre speranze sono per lui: affinché si rimetta il prima possibile e venga finalmente giudicato fuori pericolo. L’intera comunità è sotto shock per quello che è accaduto. Non ci sono parole se non quelle di vicinanza a queste famiglie".

Christian Sormani