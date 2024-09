Varese, via al festival del ciclismo nel nome di Alfredo Binda: incontri, mostre ed eventi

Mostre e incontri da settembre a novembre, non solo a Varese ma anche fuori provincia. È quanto prevede la prima edizione del Binda Cycling Festival, manifestazione culturale dedicata al mondo del ciclismo. Un’iniziativa nata per volontà dell’Associazione di promozione sociale Tre Valli Varesine, realtà costituita qualche anno fa per promuovere lo sport della bicicletta e divulgarne storia e cultura, oltre che per valorizzare la storica gara che si svolge nel Varesotto.

Il programma dell’edizione 2024, che vuole essere solo la prima di un evento destinato a continuare e crescere negli anni, è già particolarmente ricco. Il cartellone di eventi è stato presentato presso la Camera di Commercio di Varese, alla presenza del presidente Mauro Vitiello, che nell’occasione ha annunciato che la Società Ciclistica Alfredo Binda da qualche settimana ha trasferito la propria sede all’interno della sede camerale di piazza Monte Grappa. Per la Binda c’era il patron Renzo Oldani, al fianco dei responsabili dell’associazione e dei rappresentanti delle istituzioni. Il festival propone innanzitutto tre mostre.

Dal 7 settembre al 13 ottobre in Sala Veratti a Varese sarà allestita l’esibizione dal titolo "Fascino Mondiale - La maglia iridata". Dal 10 al 26 settembre a Palazzo Lombardia a Milano sarà possibile visitare "Tre Valli Varesine - Un secolo di storia del ciclismo", mostra di cimeli di 102 edizioni della corsa. Infine il 14 settembre aprirà al Museo del Ghisallo di Magreglio in provincia di Como, il tempio degli appassionati di ciclismo, la mostra "Ciclisti varesini - I campioni del ciclismo eroico". Fino al 3 novembre si potranno ripercorrere le imprese sui pedali nel primo dopoguerra. Gli eventi in programma sul territorio si apriranno invece il 17 settembre in Sala Montanari a Varese con un incontro sulla figura di Luigi Ganna, il campione di Induno Olona che si aggiudicò la prima edizione del Giro d’Italia nel 1909. Di Giri ne ha vinti invece due (insieme a una Vuelta e un Tour, completando un tris riuscito solo a pochi eletti) Vincenzo Nibali, che sarà ospite di un talk show al Salone Estense di Varese.

"Il campione si racconta" il titolo dell’appuntamento in programma per sabato 5 ottobre. Martedì 8 ottobre infine si passerà dalle parole all’azione, con l’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese. Tra i big già annunciati al via lo sloveno Tadej Pogacar, trionfatore al Giro d’Italia e al Tour de France. La Tre Valli l’ha già vinta nel 2022.