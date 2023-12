Natale Sicuro. Controlli intensificati

"Dicembre in sicurezza" e "Natale Sicuro": il vicesindaco e assessore alla sicurezza di Magenta, Enzo Tenti (nella foto), ha illustrato il progetto e l’intensificazione dei controlli che interesserà Magenta – come comune capofila – e i comuni del patto: Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Ossona, Pregnana Milanese, Santo Stefano Ticino e Vanzago. "Anche quest’anno per il periodo natalizio prevediamo una serie di azioni a scopo preventivo della Polizia locale per evitare situazioni di pericolo di sicurezza urbana e stradale, intensificando l’attività di controllo sia in città che su tutto il territorio. All’interno del Patto locale di sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e Asse Ss 11 e con il finanziamento di Regione Lombardia, possiamo procedere con una intensificazione dei servizi dei nostri agenti oltre il regolare orario giornaliero per garantire la copertura dei controlli in orari serali fino alle ore 22.00. Fra i vari tipi di controlli, anche quelli per guida sotto l’influenza di alcool o di altre sostanze".

Si terranno una serie di pattugliamenti nel centro storico di Magenta con agenti rigorosamente piedi le vie del centro e particolare attenzione alle attività commerciali. "Questa importante operazione ha la funzione di controllo capillare delle strade, soprattutto quelle più abitate e con la presenza di attività commerciali e luoghi pubblici, rispondendo anche in tempo reale alle diverse segnalazioni che eventualmente dovessero arrivare. Tra l’altro, avendo ricevuto numerose segnalazioni circa la mancata osservanza da parte degli automobilisti delle regole in materia di sosta, in particolare proprio nel centro storico, questo servizio appiedato che gli agenti svolgeranno in coppia dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 nelle vie e piazze servirà anche a contrastare la sosta irregolare".

Christian Sormani