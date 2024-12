Luci natalizie spente: vandalo denunciato

Le luci natalizie si erano spente improvvisamente: non era stato un guasto ma un atto vandalico e, grazie alla collaborazione di alcuni cittadini e alle numerose telecamere posizionate su tutto il territorio, fa sapere l’amministrazione comunale, "è stato possibile identificare e denunciare all’autorità giudiziaria il camioncino con cestello che il 23 dicembre a partire dalle ore 22 ha iniziato ad agire partendo da via Garibaldi, portando allo spegnimento delle luminarie in via Montegrappa, piazza Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via Marconi, via Rosselli, via Piave, via Ceretti, via IV Novembre, via Martiri della Libertà, via Fabio Filzi, via Buozzi, via Dalmazia. Considerevoli i danni riscontrati: furto di cavi di alimentazione, danneggiamento volontario di decorazioni luminose e cavi elettrici, rimozione di sfere decorative e furto di intere arcate luminose. L’azione, compiuta con meticolosità, ha colpito il cuore del paese proprio nei giorni più significativi delle festività natalizie".

Commenta il sindaco Luca Santagostino: "Noi amministratori siamo sempre in prima linea accanto alle forze dell’ordine per garantire sicurezza e decoro, ma serve l’aiuto di tutti. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalare comportamenti antisociali, che danneggiano il patrimonio pubblico e privato, così da poter intervenire e denunciare con tempestività i reati".

Rosella Formenti