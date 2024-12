L’orchestra Canova al Sociale: "Sarà un momento molto toccante"

Concerto di Natale al teatro sociale domani alle 20,30 con l’orchestra da camera Canova, diretta da Enrico Saverio Pagano. Il programma della serata sarà all’insegna delle melodie classiche e della tradizione. L’Orchestra Canova, riconosciuta per il suo talento e la passione nell’interpretare il repertorio classico e contemporaneo, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale per vivere la magia delle feste attraverso armonie senza tempo. L’ingresso è libero e gratuito. "Siamo orgogliosi di ospitare l’orchestra per un evento che celebra la musica e il calore del Natale - commenta il sindaco Enrico Bianchi -. Questo concerto rappresenta un’occasione speciale per riunire la comunità, condividere emozioni e riscoprire la bellezza della musica classica, grazie al talento straordinario di giovani musicisti guidati dal maestro Enrico Saverio Pagano. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa serata unica".