Liuc run show: oltre mille i partecipanti

Otre mille partecipanti hanno preso parte alla prima edizione della Liuc run, la corsa che porta il nome dell’ateneo castellanzese organizzata in collaborazione con Sport+ e il patrocinio dei Comuni di Castellanza e di Legnano. Il Village al PalaBorsani si è animato fin dalle prime ore del mattino, con gli organizzatori in campo per allestire il quartier generale della manifestazione. Già un’ora e mezza prima della partenza, posizionata in corso Matteotti davanti all’Università, i primi atleti per il ritiro dei pettorali: uomini, donne, bambini e famiglie. E poi via lungo i 7,5 chilometri di un percorso, che ha idealmente unito la Liuc alle due città di Castellanza e Legnano e ha attraversato cinque parchi pubblici, per poi tornare al fulcro della manifestazione, il PalaBorsani. Qui, dopo la corsa, la giornata è proseguita con i tornei organizzati a corollario della corsa. "Una domenica da ricordare - ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport+ - una corsa bellissima per il tracciato, ma anche per il suo significato. E con più di 600 volontari in campo ad aiutare l’organizzazione e rendere la città e il percorso a misura di runner e famiglie".

Alessandra Caraffini, ex campionessa di canottaggio e componente del Direttivo di Liuc Sport, ha commentato: "Siamo davvero felici di presentare la prima edizione di questo grande evento. Lo sport fa parte della vita, è un valore essenziale, educa alla resilienza, alla capacità di andare oltre, al "crederci sempre"". Presente anche il sindaco Mirella Cerini, pettorale numero 1, consegnato durante la presentazione del progetto: "Castellanza ha dimostrato di essere città dello sport e della vita all’aria aperta". S.V.