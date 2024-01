L’export diretto ai Paesi africani cresce del 16%

Un export da oltre 358 milioni per le imprese della provincia di Varese verso l’Africa che nel 2022 registrano un aumento del +16% rispetto al 2021. L`import, nello stesso periodo, si è attestato a quota 107 milioni, +24,4%. Questi gli ultimi dati disponibili degli interscambi commerciali annuali tra il Varesotto e il continente africano, elaborati dal Centro Studi di Confindustria Varese in concomitanza con il vertice Italia-Africa organizzato dal Governo per la presentazione del Piano Mattei. Secondo la territoriale di Confindustria, l’Africa rappresenta un partner commerciale di nicchia con una quota di poco meno del 3% sul totale dell’export di Varese e dell’1,1% dell`import.

Andando nello specifico dell`analisi, si nota che il 63,4% dell`export varesino del 2022 era destinato all’Africa Settentrionale, mentre il rimanente 36,6% al resto del continente. Sul gradino più basso del podio tra i destinatari delle esportazioni varesine, troviamo il Sudafrica (16,8% del totale) con oltre 60 milioni di euro, al secondo posto l`Egitto (19,2%) con più di 68 milioni e al primo la Tunisia (24,4%) con oltre 87 milioni. Da sole queste tre destinazioni rappresentavano quasi il 61% delle esportazioni totali varesine destinate all`Africa.

Per quanto riguarda l’import con l’Africa, la provincia di Varese, sempre nel 2022, ha importato il 91,5% delle merci dall’Africa settentrionale. Tra gli Stati con maggiori interazioni, la medaglia di bronzo se la aggiudica il Sudafrica (3,2%) con quasi 3 milioni e mezzo di euro, quella d`argento l`Egitto (19,7%) con più di 21 milioni e quella d`oro la Tunisia (67,9%) con oltre 72 milioni e mezzo: queste tre nazioni di provenienza delle merci, da sole, hanno coperto il 91% del totale delle importazioni africane destinate al Varesotto.