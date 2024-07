L’estate a chilometri zero. Lago, arte, escursioni. E a fine mese gite in notturna

È un calendario ricco di gite sul Lago Maggiore quello approntato per la stagione estiva da Archeologistics, impresa sociale attiva nella divulgazione culturale in numerosi luoghi del Varesotto. Il programma va da luglio a settembre toccando alcune delle località principali della sponda lombarda del Verbano, come Laveno, Ispra, Angera e Leggiuno. Si parte da Ispra con le passeggiate a piedi o in bicicletta: la prima data utile è il 4 luglio, con il via dall’Infopoint di via Verbano per arrivare fino ad un’azienda agricola dove si potranno raccogliere e assaggiare i mirtilli. Si replica con lo stesso programma anche giovedì 11 luglio. A fine luglio prenderanno invece il via le visite serali gratuite all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, promosse da Alfa srl. Le visite, con inizio alle ore 18, sono previste nei venerdì sera del 26 luglio e del 2, 9 e 23 agosto. Diversi gli appuntamenti (il primo è il 5 luglio) che coinvolgeranno poi il Midec, Museo internazionale del Design Ceramico a Cerro di Laveno. Entrando nelle stanze del cinquecentesco Palazzo Perabò che ospita il museo si intraprende un viaggio tra design, arte ed industria. I pezzi esposti sono il frutto della produzione industriale e di quella artistica della Società ceramica di Laveno, attiva fino agli anni 90 del ‘900. Il programma di visite prevede anche uno sconfinamento nel vicino Piemonte, con aperture straordinarie serali della celebre statua del "Sancarlone" ad Arona, che sarà visitabile tutti i giovedì di luglio, agosto e fino al 5 settembre dalle 18.30 alle 22. Gli appuntamenti propoti sono a prezzi contenuti e in alcuni casi gratuiti. Il calendario completo è sul sito archeologistics.it.Lorenzo Crespi